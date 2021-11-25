Военный корреспондент Forbes рассказал, почему Украина проиграет в случае войны с Россией

Американский эксперт считает, что Украине на сможет победить в войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes выразил мнение, что Украине не победить в случае войны с Россией из-за дефицита боеприпасов и устаревшей техники.

Автор, ссылаясь на официальные данные, рассказал, что сухопутные войска страны численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня. Однако большая часть оружия устарела и требует ремонта.

Экс отметил, что Украина получила от СССР мощную инфраструктуру в этой сфере, но не смогла ее развить из-за нехватки средств. Это стало ясно еще во время событий 2014 года, добавил он.

Автор статьи пришел к выводу, что в случае военного конфликта с Россией Украине не стоит ждать победы.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение. Предполагается, что обсуждение военной помощи Киеву в администрации президента США Джо Байдена началось из-за «тревожных» сообщений о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Незалежной. Источники CNN утверждают, что «в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin и минометы», обсуждаются также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), «таких как ракеты Stinger».