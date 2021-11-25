В ЕС будут пускать всех людей с одобренной в Европе прививкой от коронавируса с 1 марта 2022 года

Евросоюз разрешит въезд всем людям с прививкой, одобренной ЕМА и ВОЗ, с 1 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия рекомендовала всем странам ЕС с 1 марта 2022 года разрешить въезд всем людям с прививкой от коронавирусной инфекции, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

- Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки, — говорится в заявлении ЕК.

Препараты должны быть одобрены ВОЗ и ЕМА, переболевшие инфекцией граждане должны иметь при себе европейский сертификат или эквивалентный ему документ.

Сейчас страны Евросоюза разрешают въезд только гражданам государств из «белого списка». Для въезда туристам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было случаев заражения этим штаммом.