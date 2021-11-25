Власти Москвы могут расширить список пострадавших от пандемии отраслей

Торговлю цветами могут включить в список пострадавших от пандемии отраслей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С просьбой включить еще четыре отрасли в список пострадавших от пандемии обратились предприниматели к московским властям.

В список могут попасть шиномонтажи, автосервисы, непродовольственная торговля и цветочные магазины, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

По словам Пуртова, власти Москвы стараются максимально обеспечить все условия работы бизнеса. В частности, по включению в список пострадавших от пандемии отраслей шиномонтажа правительство Москвы может принять решение в ближайшее время.

Среди мер поддержки, которыми пользуются предприятия, включенные в список пострадавших от пандемии - отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок и другие.

Список регулярно корректируется, в него включаются новые предприятия и новые отрасли.