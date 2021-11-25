ВОЗ созывает срочную встречу из-за «самого опасного» штамма коронавируса

Из-за нового штамма коронавируса ВОЗ созывает срочную встречу Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

На встрече, которая состоится в пятницу, 26 ноября, представители организации планируют обсудить эффективность существующих вакцин против нового штамма, а также способы его лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было случаев заражения этим штаммом.