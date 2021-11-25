Мигранты устроили бунт в центре для содержания иностранцев в Польше Фото: REUTERS

Группа мигрантов устроила бунт в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны Иоанна Конечняк.

Причиной инцидента стало требование около 100 человек освободить их. Они скандировали "Freedom!" (свобода) и другие лозунги, в том числе выкрикивали, что хотят попасть в Германию.

- Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто, - цитирует слова Конечняк Польское агентство печати.

Также она добавила, что центр хорошо защищен, он окружен несколькими заборами.

Напомним, центр для мигрантов в Венджине был создан в сентябре 2021 года. Его появление было связано с тем, что число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу, заметно увеличилось. Сейчас находятся около 600 иностранцев-мужчин, большинство из которых из Ирака и Афганистана.

8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы.