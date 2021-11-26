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Политика25 ноября 2021 21:10

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал Россию постоянной угрозой

Секретарь СНБО Украины Данилов: Пока рядом Россия, угроза есть всегда
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Секретарь СНБО Украины Данилов назвал Россию постоянной угрозой

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал Россию постоянной угрозой

Фото: REUTERS

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, для его Украины всегда есть угроза, пока рядом с ней есть Россия.

По его словам, лично он не видит тех угроз, о которых накануне говорил руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

- Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз ... но никто не говорит, что угроз нет, сказал Данилов в эфире "1+1". - До тех пор, пока у нас рядом Россия, угроза есть всегда.