Врачи ввели Марка Рудинштейна в медикаментозный сон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн веден в медикаментозный сон. По данным на 26 ноября, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Марка Рудинштейна госпитализировали 17 ноября в реанимацию кардиологического отделения после инсульта. Спустя несколько дней появились новости, что у актера случился инфаркт.

Утром 25 ноября его перевели в нейрореанимацию. По словам гражданской жены Рудинштейна, все зависит от усилий медиков, сообщает Пятый канал.

В Сети также появилась информация, что кинопродюсера подключили к аппарату ИВЛ, так как он не может дышать самостоятельно.

Пару месяцев назад Рудинштейну сделали операцию на сердце. Он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, сообщает телеканал "360".

Марк Рудинштейн занимался не только продюсированием - при его участии в свет вышли шесть картин, - но и сам появлялся в кадре. Он сыграл примерно 30 ролей.