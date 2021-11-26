Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты о вакцинации "Спутником V"

Американская торговая палата обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на президента палаты Алексиса Родзянко.

По его словам, это связано с тем, что для поездок из России в Америку необходимы две вещи: виза и прививка. Но вакцина должна быть признана Вашингтоном или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В связи со сложившейся ситуацией бизнесмены просят власти одобрить ряд других вакцин, в том числе "Спутник V", для деловых поездок в страну.