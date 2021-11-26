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Здоровье26 ноября 2021 10:33

Еврокомиссия хочет предложить ЕС закрыть авиасообщение со странами южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Опасный вариант коронавируса появился в Ботсване, сообщили британские ученые
Абдулла ШАКИРОВ
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Еврокомиссия хочет предложить ЕС закрыть авиасообщение со странами южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Еврокомиссия хочет предложить ЕС закрыть авиасообщение со странами южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия намерена предложить Евросоюзу закрыть на время авиасообщение со странами южной Африки, поскольку опасается распространения нового опасного штамма коронавирусной инфекции.

«ЕК предложит, приостановить воздушное сообщение с южноафриканским регионом из-за штамма B.1.1.529, вызывающего беспокойство», – написала в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писал сайт kp.ru, ранее группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Его особенность заключается в том, что у него имеется наибольшее число мутаций - 32.

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса с 32 мутациями, который британские журналисты назвали потенциально самым опасным в мире, выявили всего в трех странах, и России среди них нет.