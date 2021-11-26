Лукашенко заявил, что Белоруссия потратила на помощь мигрантам $12,6 млн

Лукашенко заявил о 12,6 млн долларов, потраченных Белоруссией на помощь мигрантам. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко назвал сумму, которую Белоруссия потратила на помощь мигрантам, находящимся на границе с Польшей. По словам белорусского лидера, речь идет о $12,6 млн.

«После моего вчерашнего заявления несчастных $260 тыс. отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия $12,6 млн», - сказал Лукашенко на пресс-конференции после встречи с мигрантами в торгово-логистическом центре Брузги, где временно размещаются несколько тысяч человек.

Президент Белоруссии отметил, что поступления со стороны западных стран весьма скудные и объяснил это тем, что определенные структуры планируют «украсть половину» выделенных ЕС для помощи мигрантам денег.

«Они Красному Кресту нашему перечислили $260 тыс. Понимаете, такие мерзкие. А почему деньги не идут: наши беглые там сейчас сидят - это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову [руководитель белорусской организации Красного Креста] отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам - нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину», - заявил Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Лукашенко пообещал мигрантам выполнить все их просьбы, но заявил, что Белоруссия не намерена развязывать войну против Польши, чтобы «пробить» для них гуманитарный коридор.