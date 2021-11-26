Генпрокуратура заявила, что приостанавливать работу шахт в Кузбассе не требуется

Работу на других шахтах Кузбасса не будут останавливать после ЧП на "Листвяжной". Фото: REUTERS

На шахтах Кузбасса после ЧП в «Листвяжной» выявили нарушения требований безопасности, но работа ни на одной из них не будет остановлена. Такое заявление 26 ноября сделал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

По словам Демешина, выявленные на угольных предприятиях нарекания к соблюдению требований промышленной безопасности не носят критического характера.

«Мы сейчас провели прием шахтеров с разных шахт Кузбасса. Основные вопросы, которые интересовали нас, промышленная безопасность на других объектах. Действительно, выражен был ряд нареканий, претензий, но я откровенно скажу, что они не носят характер кардинальных, которые бы повлекли за собой сейчас приостановки опасных промышленных объектов. Но каждое из замечаний мы отработаем», - цитирует Демешина ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что после ЧП на шахте «Листвяжная» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить безопасность и организацию охраны труда на всех шахтах региона.

Прокуратура Кемеровской области по состоянию на 25 ноября сообщила о возбуждено 28 дел об административных нарушениях на предприятиях, занимающихся добычей угля и руды.