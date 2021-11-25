После ЧП на «Листвяжной» Генпрокуратура поручила проверить безопасность на всех шахтах Кузбасса

После пожара на шахте "Листвяжная" 25 ноября Генпрокуратура поручила проверить безопасность на всех шахтах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которое произошло утром четверг 25 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить безопасность и организацию охраны труда на всех шахтах региона.

«Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генпрокурор взял ситуацию с пожаром на «Листвяжной» на свой личный контроль.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 11 человек. Также пострадали 45, а двое из них находятся в тяжелом состоянии. На момент происшествия в шахте находилось 287 горняков.