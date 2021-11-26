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Политика26 ноября 2021 13:52

Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева по ситуации в Карабахе начались в Сочи

Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

В Сочи в пятницу, 26 ноября, стартовали трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе. Документ был подписан 9 ноября 2020 года.

В ходе встречи лидеры государств обсудят текущую ситуацию в Карабахе и соблюдение пунктов подписанного договора. Как отметил Владимир Путин, за прошедший год для урегулирования ситуации в регионе было сделано немало, однако вопрос пока не может быть полностью закрыт, пишет ТАСС.

Путин отметил, что тот факт, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия является позитивным. Хотя отдельные инциденты случаются до сих пор.

"Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор и не обходится без жертв", - признал российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 ноября, накануне годовщины подписания «мирного договора» об окончании войны в Карабахе, неизвестный расстрелял четырех армянских сотрудников местного водоканала, работавших в «серой», демилитаризированной зоне.