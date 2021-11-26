В Росуглепрофе заявили, что износ российских шахт составляет 70 процентов

Первый заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что износ основных фондов российских шахт составляет 70 процентов.

Специалист отметил, что на добыче используется передовая техника и новые технологии, но в подъемные машины и вентиляции денег вкладывают меньше, потому что напрямую на добычу угля они не влияют.

Инструктор по безопасности и выживанию Михаил Макеев в беседе с телеканалом "360" заметил, то, что случилось в Кузбассе, показало проблему культуры безопасности в целом.

Напомним, взрыв метана прогремел на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области утром 25 ноября 2021 года. Во время ЧП погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. По предварительной версии взрыв спровоцировала случайная искра.

После случившегося в области организовали масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах. На расследование дела прибыли сотрудники столичного аппарата Следственного комитета.