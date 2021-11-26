Охрана Зеленского сбила с ног украинскую журналистку

Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Охрана президента Украины Владимира Зеленского сбила с ног журналистку местного телеканала "Прямой". Об этом сообщили украинские СМИ.

Инцидент произошел, когда украинский лидер покидал территорию коворкинга, где проводил пресс-конференцию. У входа в здание собралось множество журналистов, которые не попали на мероприятие, но хотели задать вопрос Зеленскому.

Охрана президента Украины начала оттеснять журналистов, чтобы Зеленский смог сесть в автомобиль. Под "горячую руку" охранников попала журналистка украинского телеканала "Прямой". Женщина упала на пол.

На опубликованном в сети видео слышно, как часть собравшихся призывают главу государства уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021. Зеленский отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы», которые ожидают Украину. Как заявил украинский президент, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.