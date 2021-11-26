Россия ограничивает въезд граждан из Гонконга и ряда стран южной Африки с 28 ноября 2021 года

Россия ограничивает въезд граждан Гонконга и ряда стран южной Африки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия ограничивает въезд туристов из Гонконга Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

Кроме того, Роспотребнадзору и Министерству транспорта было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских стран.

Это связано с выявлением нового штамма коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было случаев заражения этим штаммом.