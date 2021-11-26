ВОЗ назвала новый штамм коронавируса вызывающим беспокойство

В ВОЗ классифицировали новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавирусной инфекции как вызывающий беспокойство. Об этом сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

- Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее появилась информация, что ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма. Представители организации планировали обсудить эффективность существующих вакцин против нового штамма, а также способы его лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавирусной инфекции. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.