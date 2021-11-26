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В мире26 ноября 2021 18:10

Бизнесмен Ахметов опроверг слова Зеленского в организации госпереворота на Украине

Предприниматель указал на то, что является крупнейшим украинским инвестором, работодателем и налогоплательщиком
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Ринат Ахметов. Фото: Николай ЛАЗАРЕНКО/ТАСС

Ринат Ахметов. Фото: Николай ЛАЗАРЕНКО/ТАСС

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского в организации государственного переворота в стране.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021. Зеленский отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы», которые ожидают Украину. Как заявил украинский президент, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.

- Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент, — приводит слова Ахметова его компания System Capital Management.

Предприниматель добавил, что его деятельность на территории Украины подтверждает его преданность стране. Ахметов указал на то, что является крупнейшим украинским инвестором, работодателем и налогоплательщиком.