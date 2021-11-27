Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы Азербайджана и Армении при содействии России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи переговоров, которые состоялись в пятницу, 26 ноября.

В документе говорится, что страны договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией. Россия при этом будет оказывать партнерам содействие, если они об этом попросят.

Также российская сторона продолжит содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе трехсторонних переговоров президент Владимир Путин отметил, что тот факт, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия является позитивным. Хотя отдельные инциденты случаются до сих пор.