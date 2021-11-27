Гордон заявил, что должность президента разложила Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что он планирует баллотироваться на еще один срок. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.

По словам Гордона, в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что займет президентское кресло на один срок, а сейчас изменил мнение.

"Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?!", - заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист также отметил, что пресс-конференцию президента он рассматривает как "глубокую личную трагедию".

"Он был любимцем всей страны… Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила" - добавил Гордон.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Дмитрия Гордона. Свое мнение про представителя СМИ он высказал в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября. Как заявил Зеленский, Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы президент не пошел на второй срок.