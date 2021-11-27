Handelsblatt: "Северный поток - 2" может начать работать без сертификации

Строительство "Северного потока - 2" было завершено в сентябре 2021 года Фото: REUTERS

Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники пишет, что газопровод "Северный поток - 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Как сообщают журналисты, такие примеры уже были ранее.

В пример газета приводит проекты NEL и EGL 401, когда трубопроводы начинали работать до того, как их сертифицировали. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро". И, как считают журналисты, в случае с "Северным потоком - 2" эта сумма кажется "приемлемой".

"Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", — поясняют авторы публикации.

Этот сценарий может показаться оператору "заманчивым", считают журналисты. И "Северный поток - 2" может быть запущен до того, как дождется сертификации.

Как ранее писал сайт kp.ru, газопровод «Северный поток – 2» не является коммерческим проектом и реализуется для того, чтобы поставить политику Германии в зависимое положение, заявил сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые», кандидат в министры экономики ФРГ Роберт Хабек.