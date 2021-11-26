В партии «Зеленых» отказались считать «Северный поток – 2» коммерческим проектом

В Германии отказались считать «Северный поток – 2» коммерческим проектом Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток – 2» не является коммерческим проектом и реализуется для того, чтобы поставить политику Германии в зависимое положение, заявил сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые», кандидат в министры экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Северный поток – 2» никогда не был частным экономическим проектом. Это стратегический проект, оказывающий давление на Украину и усиливающий зависимость немецкой политики», – сказал политик в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Хабек считается основным кандидатом на пост министра экономики и вице-канцлера Германии. Другой противник «Северного потока – 2» от «Зеленых» Анналена Бербок, вероятно, возглавит Министерство иностранных дел страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Бербок заявила, что Россия намеренно не заполняет газовые хранилища Европы, чтобы шантажировать Европу, используя газопровод «Северный поток – 2». Также она назвала газопровод «огромной ошибкой», который является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому энергетическому суверенитету, а также нарушает климатическую политику.

Между тем исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщила, что ФРГ продолжит выступать за сохранение транзита газа через Украину после запуска трубопровода «Северный поток – 2».