Директор шахты "Листвяжная" не признает свою вину по делу о нарушении промышленной безопасности

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признает в суде своей вины в нарушении норм промышленной безопасности, которое привело к гибели людей. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России в ходе заседания суда.

«Махраков вину в инкриминируемых деяниях не признал», - заявил представитель СК РФ.

Представитель Следственного комитета России в суде попросил об аресте директора шахты. СК РФ просит взять его под стражу на два месяца - до 25 января следующего года. Прокурор в свою очередь поддержал ходатайство следователя как обоснованное, просив удовлетворить его.

Как писал сайт kp.ru, СК РФ предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которого погибли 52 человека. Директору, его первому заместителю и начальнику участка инкриминируется «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а остальным -«халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».