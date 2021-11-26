СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о трагедии на шахте «Листвяжная»

Пяти фигурантам дела о трагедии на шахте «Листвяжная» предъявлены обвинения Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

- Предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину, — приводит слова официального представителя ведомства Светланы Петренко РИА Новости.

Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Винокурову и Семыкину — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что предварительной причиной ЧП стал взрыв метана. На место происшествия прибыли сотрудники СК РФ из Москвы. Они займутся расследованием причин произошедшего.

Следственный комитет России информировал о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. СК предъявит им обвинения и будет ходатайствовать об аресте.