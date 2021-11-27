Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков арестован по делу о нарушении промбезопасности Фото: Андрей МИРЕЙКО

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков арестован по делу о нарушении норм промышленной безопасности, которое привело к гибели людей. Согласно решению Центрального суда Кемерова, он пробудет под стражей два месяца - до 25 января следующего года.

Махракову инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.217 УК РФ).

Как писал сайт kp.ru, представитель Следственного комитета России в суде попросил об аресте директора шахты на два месяца. Прокурор ходатайство следователя поддержал, однако Махракова свою вину не признал.

Напомним, СК РФ предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте в «Листвяжная», в результате которого погибли 52 человека. Директору, его первому заместителю и начальнику участка инкриминируется нарушение требований промбезопасности, а остальным – халатность. Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина также арестовали на два месяца.