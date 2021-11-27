Суд арестовал инспектора Ростехнадзора на два месяца по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центральный суд Кемерова арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, которого обвиняют в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте «Листвяжная». Он пробудет под стражей два месяца - до 26 января следующего года.

«Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года», - огласил судья в субботу, 27 ноября.

Напомним, Следственный комитет России предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте в Кемеровской области, в результате которого погибли 52 человека. Директору, его первому заместителю и начальнику участка инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности, а остальным – халатность.

Как писал сайт kp.ru, представитель СК РФ в суде попросил об аресте директора шахты Сергея Махракова на два месяца - до 25 января 2022 года. Прокурор поддержал ходатайство следователя, но директор свою вину не признал.