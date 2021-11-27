Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм коронавируса «омикрон» с Эболой Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола», - заявил глава WMA.

Монтгомери уточнил, что точных данных о том, насколько опасен новый штамм, на данный момент нет, однако, судя по всему, «омикрон» очень быстро распространяется. По его мнению, в самом начале пандемии мир недооценил всего масштаба.

«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился "дельта", крайне заразный штамм», - сказал он, не исключив, что повторную вакцинацию от коронавируса потребуется проводить ежегодно.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По словам специалистов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зарегистрировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.