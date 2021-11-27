Суд арестовал начальника участка шахты "Листвяжная" по обвинению в халатности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный суд Кемерова арестовал начальника участка шахты «Листвяжная» Сергея Герасименка, которого обвиняют в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте. Согласно решению суда, он пробудет под стражей два месяца - до 25 января следующего года.

Герасименок арестован по ходатайству следствия, которое было поддержано прокуратурой. Начальнику участка шахты инкриминируют ч.3 ст.217 УК РФ о нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, что повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Сам обвиняемый свою вину не признал, однако выразил готовность помогать следствию.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте в «Листвяжная», в результате которого погибли 52 человека. Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца. Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков был арестован по делу о нарушении норм промышленной безопасности был арестован также на два месяца, но свою вину не признал.