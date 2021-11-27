Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет в дни траура

Вячеслав Старченко. Фото: соцсети

Бывшего мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия» за банкет во время траура. Такое заявление в субботу, 27 ноября, сделал секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.

Напомним, как ранее заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилева, новый мэр Прокопьевска Вячеслава Старченко устроил банкет по случаю своего назначения во время траура по погибшим во время взрыва на шахте в Кузбассе. Градоначальник был уволен, проработав на новой должности всего один день.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», - приводит РИА Новости слова секретаря реготделения.

Синицын также указал на то, что именно на них была ответственность за исполнение решения губернатора региона об объявлении траура.