Мэр Прокопьевска отправлен в отставку за банкет в дни траура

Вячеслав Старченко. Фото: соцсети

Мэр города Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку за банкет в дни траура. Об этом сообщил «КП-Кемерово».

- Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать, — прокомментировал отставку губернатор области Сергей Цивилев.

Примечательно, что Старченко был избран на должность мэра 13 ноября.

Напомним, в Кемеровской области был объявлен траур с 26 по 28 ноября. В регионе приспущены государственные флаги России, Кузбасса и муниципалитетов. Также в области отменили развлекательные мероприятия и передачи.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.

Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Директору шахты, его первому заместителю и начальнику участка инкриминируется «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Остальным — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».