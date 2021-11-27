У 15 человек с рейса из ЮАР в Нидерланды обнаружен коронавирус Фото: Иван ВИСЛОВ

По меньшей мере 15 человек, прибывших в Нидерланды рейсом Южно-Африканской Республики (ЮАР), сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд.

На борту находилось свыше 600 пассажиров, которые были вынуждены сдать тест по прилете. Согласно данным муниципальной службы здравоохранения, на данный момент получены результаты 110 тестов, 15 из которых положительные. На основе такого соотношения эксперты ожидают примерно 85 положительных результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не уточняется.

Ранее Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки после сообщений о выявлении в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», способного быть более заразным. Напомним, случаи инфицирования зарегистрировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили, позже о возможном случае сообщили в Германии.