Власти Германии сообщили о выявлении у жителя штамма коронавируса "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Такое заявление в субботу, 27 ноября, сделал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе, отметив, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности».

«Инфицированный изолирован», - написал министр на своей странице в Twitter, уточнив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.