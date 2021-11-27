Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 ноября 2021 10:59

Власти Германии сообщили о выявлении у жителя штамма коронавируса "омикрон"

Результаты анализов еще не готовы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти Германии сообщили о выявлении у жителя штамма коронавируса "омикрон"

Власти Германии сообщили о выявлении у жителя штамма коронавируса "омикрон"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Такое заявление в субботу, 27 ноября, сделал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе, отметив, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности».

«Инфицированный изолирован», - написал министр на своей странице в Twitter, уточнив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.