РПЦ выступила против маткапитала для мужчин с детьми от суррогатных матерей

Митрополит Иларион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Митрополит Иларион заявил, что РПЦ не может поддержать идею наделить правом на маткапитал мужчин, которые имеют детей от суррогатных матерей, так как выступает против суррогатного материнства.

По словам Илариона, суррогатное материнство «является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу».

- Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в середине ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве на материнский капитал отцов, воспитывающих детей от суррогатных матерей. Согласно документу, право на материнский капитал получат мужчины, которые являются единственным родителем второго, третьего и последующих детей, рожденных от суррогатных матерей после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Получить средства смогут только отцы, воспитывающие детей совместно с женщиной, ставшей их приемной матерью.