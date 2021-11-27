Российский турист скончался от коронавируса в Турции

Гражданин России умер от коронавируса в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральное консульство России в Анталье сообщило о смерти гражданина РФ, который более полутора месяцев находился в турецкой больнице в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что у россиянина исчерпался финансовый лимит страховки и прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину.

- К сожалению, он умер, — цитирует сообщение представителя генконсульства РИА Новости.

Напомним, более полутора месяцев назад появилась информация, что у жителя Башкирии, отдыхавшего в Турции с семьей, обнаружили коронавирусную инфекцию и серьезное поражение легких. Россиянина вводили в искусственную кому.

В октябре генконсульство РФ сообщало о российском туристе, погибшем на юге Турции. 17 октября поздно вечером во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море. Прокуратура страны уведомила Россию о случившемся.