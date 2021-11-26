Захарова призвала относиться к заявлениям о «российской угрозе» Украине только как к провокациям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявления о якобы имеющейся угрозе Украине со стороны России нужно воспринимать только как провокации с целью напряжения обстановки, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это абсолютно нормальная с их точки зрения стратегия коллективного Запада создавать напряженность путем проведения неких провокативных информационно-политических акций в определенных регионах мира. Поэтому к этим заявлениям и НАТО, и США, а уж тем более Украины, нужно так и относиться – это провокация», – сказала дипломат в эфире «Первого канала».

Как отметила Захарова, Запад в последние годы научился этому мастерски, но Россия сможет «отразить подобные провокации по всем направлениям». Она заявила, что проводя антироссийскую пропаганду, Киев прежде всего запугивает граждан Украины. Также дипломат подчеркнула, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе запрещенным Минскими соглашениями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов.

Как писал сайт kp.ru, от российского вторжения Украину ранее предостерег МИЛ Великобритании.