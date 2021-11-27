Генсек ООН отметил роль России в переговорах Армении и Азербайджана

Антониу Гутерреш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил посредническую роль России в переговорах Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в офисе генсека.

- Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога, — заявил официальный представитель генсека Фархан Хак.

Также Гутерреш призвал Армению и Азербайджан разрешать противоречия с помощью диалога. Принципиальная позиция ООН состоит в том, что прочный мир возможен только посредством диалога, отметил Хак.

Ранее президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи переговоров, которые состоялись в пятницу, 26 ноября. В документе говорится, что страны договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией. Россия при этом будет оказывать партнерам содействие, если они об этом попросят. Также российская сторона продолжит содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.