Умерший политик выиграл выборы в индийском селе

В индийском штате Бихар умерший политик выиграл выборы в сельский совет Дипакархара. Местные жители отдали свои голоса скончавшемуся более чем за две недели до выборов мужчине «на волне сочувствия».

В субботу, 27 ноября, местные власти вручали удостоверения победителям выборов, но выяснили, что один из победивших отсутствуют. Тогда избирательная комиссия обратилась к его родственникам. Те сообщили, что мужчина скончался еще 6 ноября. Последним желанием политика была победа на выборах, поэтому родственники ничего не сообщили властям о его смерти.

- Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание, — сказал местный житель телеканалу NDTV.

Ранее главой города Девеселу в Румынии избрали кандидата, которые незадолго до выборов скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Ион Алиман до этого дважды был мэром города и решил выдвинуть свою кандидатуру на третий срок от Партии социал-демократов. Однако незадолго до начала голосования 57-летний градоначальник заразился коронавирусом и умер от осложнений после заболевания в одном из медицинских учреждений Бухареста. В городе организовали повторные выборы. До этого обязанности главы города исполнял заместитель мэра.