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Здоровье27 ноября 2021 17:47

В Германии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Заболевшие прибыли из поездки в ЮАР
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Германии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Германии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, названным "омикрон". Об этом сообщило издание Focus Online.

Оба случая были зафиксированы в Мюнхене, заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.

Ранее министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Тогда он отметил, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности», но пока результаты анализов не готовы.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.