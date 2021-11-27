В Германии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, названным "омикрон". Об этом сообщило издание Focus Online.

Оба случая были зафиксированы в Мюнхене, заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.

Ранее министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Тогда он отметил, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности», но пока результаты анализов не готовы.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.