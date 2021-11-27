Члены РАН раскритиковали проект новых правил орфографии русского языка

В РАН раскритиковали проект новых правил орфографии русского языка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) призвали Минпросвещения отозвал проект о новых правилах орфографии русского языка.

В письме уточняется, что проект был создан на основе справочника «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» (ПАС), который был выпущен в 2006 году.

- В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается, — говорится в письме.

Ученые также считают, что в проекте полностью отсутствует научный аппарат. По их мнению, утверждение проекта полностью дискредитирует работу по созданию современных правил правописания, работу ученых-лингвистов и госструктур. В связи с этим члены РАН призвали Минросвещения отозвать проект.

Напомним, в начале ноября Министерство просвещения РФ предложило актуализировать правила орфографии, выступив с инициативой существенной корректировки правил русского языка. Проект постановления ведомства, новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. В тексте отмечается, что на сегодняшний день русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», которые были утверждены в 1956 году, то есть, более 60 лет назад. Как указывают в ведомстве, данный пробел необходимо устранить, скорректировав существовавшие долгое время нормы. В министерстве говорят о том, что новый свод сделает правила русского языка более полными и соответствующими современному состоянию.