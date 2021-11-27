27 российских дипломатов с семьями покинут США 30 января 2022 года

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов РФ вместе с семьями покинут Соединенные Штаты Америки 30 января 2022 года.

- Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда, — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов сообщил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. По словам посла, Соединенные Штаты по-прежнему воспринимают Россию как противника.

Напомним, в декабре 2021 года США организовывают «Саммит за демократию», который пройдет в формате видеоконференции. Американская сторона пригласила для обсуждения 110 стран и территорий. Однако в числе приглашенных нет России и Китая. При этом среди участников значится Тайвань, который, по официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе и Россией, является одной из китайских провинций. Кроме этого, в списке из стран Европейского союза не оказалось Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.