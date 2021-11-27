В ВОЗ опровергли утверждения о непроверенности вакцин от коронавируса

В ВОЗ отметили, что платформы для вакцин существовали уже много лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала утверждения о том, что предлагаемые в мире вакцины от коронавируса якобы являются недостаточно проверенными. Она подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

Как отметила Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", база вакцин от коронавирусной инфекции известна уже много лет.

"Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома", - сказала Вуйнович.

В качестве примера представитель ВОЗ напомнила про вакцины от гриппа. Структура заболевания меняется ежегодно и медики, используя одну уже проверенную платформу, просто усовершенствуют вакцину.

Как ранее писал сайт kp.ru, использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем COVID-19. Такое заявление сделал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что Центр приступает к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.