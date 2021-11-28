Главврач Филатовской больницы рассказал о сорванной антипрививочниками экскурсии в "красную зону"

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо с предложением лично посетить "красные зоны" медучреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, как прошел визит в медучреждение противников вакцинации от коронавируса. По его словам, диалога между медиками и антиваксерами не сложилось.

Противники вакцинации пришли в больницу 27 ноября, отреагировав на открытое письмо российских врачей наиболее известным антипрививочникам с предложением посетить красные зоны и отделы реанимации. Для них была запланирована экскурсия в отделение, где лежат тяжелобольные с коронавирусом.

В итоге в больницу прибыли девять человек. Им предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть защитные костюмы, но большинство отказалось это делать. Одного из участников экскурсии даже выгнали из больницы за нарушение общественного порядка.

Как отмечает Валерий Вечорко, о визите было известно заранее и медики готовились к нему - собирались показать как работают врачи и лечатся пациенты.

"Диалога-то нет, <…> один негатив. <…> Я понял, что это бесполезно", - признался главврач в эфире "Соловье Live".

По его словам, противники вакцинации в большинстве отказалась соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Те же, кто все-таки прошли в отделение, вели себя неподобающе.

"А здесь какая-то <…> наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, <…> но когда вот начали уже хамить перед [одним из] пациентов, я сказал, что мы закрываем эту тему", - рассказал Вечорко.

Он предположил, что противники вакцинации пришли в больницу только чтобы прославиться.

"Там никакой правды нет, <...> это провокация. <...> Они просто издевались", - резюмировал главврач.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко объяснил открытое письмо врачей 11 больниц, в котором медработники предлагают противникам вакцинации от коронавирусной инфекции лично посетить "красные зоны".