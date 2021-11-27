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Здоровье27 ноября 2021 14:51

Венгрия ограничила въезд туристов из ряда стран Южной Африки

Решение было принято на фоне распространения нового штамма коронавируса
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Венгрии ограничили въезд туристов из ряда стран Южной Африки

Власти Венгрии ограничили въезд туристов из ряда стран Южной Африки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии приняли решение ограничить въезд для граждан нескольких стран Южной Африки.

В частности, речь идет о туристах из Ботсваны, Лесото, Свазиленда, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Такое решение было принято на фоне распространение нового штамма коронавирусной инфекции, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название «омикрон».

Напомним, Турецкие власти закрыли авиасообщение с пятью странами мира из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции. С вечера пятницы, 26 ноября, въезд в республику закрыт из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Намибии, Мозамбика и Зимбабве.

Россия также ограничивает въезд туристов из Гонконга Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Кроме того, Роспотребнадзору и Министерству транспорта было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских стран.

Глава Минздрава ЮАР Джо Фаала подверг жесткой критике решение ряда стран мира прекратить авиасообщение с республикой. По мнению министра, закрытие целой страны на карантин снаружи не только не имеет под собой оснований, но и противоречит действующим нормам международного права.