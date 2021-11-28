ООН: население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире

К 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек Фото: REUTERS

Специалисты ООН проанализировали демографические процессы в ряде стран и описали полученный результат в одноименном документе. В опубликованной организацией справке сообщается, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.

В ООН полагают, что уже к 2050 году население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Сейчас оно составляет примерно 44,13 млн человек. Причинами снижения количества граждан называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.

Как предполагают эксперты, правительство Украины может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на Украину не распространяются принципы коллективной обороны альянса. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов о том, как предполагает реагировать НАТО в случае обострения ситуации на границе Украины и России.