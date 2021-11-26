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В мире26 ноября 2021 15:16

Генсек НАТО заявил, что на Украину принципы коллективной обороны альянса не распространяются

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО собирается поддержать Украину
Мария ПАВЛОВА
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются принципы коллективной обороны альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются принципы коллективной обороны альянса.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на Украину не распространяются принципы коллективной обороны альянса. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов о том, как предполагает реагировать НАТО в случае обострения ситуации на границе Украины и России.

Столтенберг отметил, что Россия повышает концентрацию своих войск на границе с Украиной и призвал Россию к деэскалации военного напряжения и решения проблем путем переговоров.

Также генсек НАТО уточнил, что альянс поддерживает Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся в Украине государственном перевороте. По словам Зеленского, силы, готовящие переворот, наметили его на 1 декабря 2021 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности России к планам государственного переворота в Украине.