Глава МИД Украины заявил, что страна ведет "активный диалог" о покупке оружия у партнеров

Украина рассчитывает получить оружие и военную технику Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что власти страны находятся в ходе переговоров по вопросам поставки оружия. Раскрывать подробности он, однако, отказался.

Как рассказал Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit, Киев ведет переговоры с "различными партнерами".

"Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться", - сказал министр.

На уточняющие вопросы он не ответил, пояснив, что оружие, как и деньги, "любит тишину".

"Я не буду здесь подробно останавливаться на этом", - резюмировал Кулеба.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина совместно с западными партнерами приступила к разработке "трехуровневого плана сдерживания России". Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.