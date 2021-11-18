Украина заявила о разработке «трехуровневого плана сдерживания России»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина совместно с западными партнерами приступила к разработке «трехуровневого плана сдерживания России», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Как рассказал дипломат агентству «РБК-Украина», первый уровень предполагает «сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины» со стороны Запада. Второй, «экономический», уровень предусматривает «болезненные экономические ограничения» в случае «новых агрессивных действий России». Санкции могут быть введены, в том числе и против газопровода «Северный поток – 2», уточнил глава украинского МИД.

Наконец, третий уровень предполагает укрепление оборонной мощи Украины при поддержке западных стран. В его рамках Киев получит вооружение и содействие в области разведки. В частности, будет усилено военное присутствие в Черноморском регионе, сообщил Кулеба.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД заявил, что Киев и Вашингтон пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Киева есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» заставят Москву «заплатить высокую цену».

В США предположили, что Соединенные Штаты и НАТО вряд ли вступят в войну с Россией из-за Украины, если будут следовать логике.