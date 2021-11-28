Биолог Анча Баранова заявила об опасности бесконтактной передачи штамма коронавируса "омикрон"

В Гонконге имел место случай бесконтактного заражения COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что ее беспокоит возможность бесконтактной передачи нового штамма коронавируса, названного "омикрон".

Как рассказала биолог, подобный случай имел место в Гонконге, когда люди не контактировали лично. Они прошли по одному и тому же коридору, и один из них был без маски или в маске, которая неплотно прилегала к лицу. В результате один заразился от другого.

Как считает Анча Баранова, возможность бесконтактной передачи может говорить о высокой способности к распространению этой вариации инфекции, передает ТАСС. Это, по ее словам, обеспокоило биолога.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предположила, что новый штамм коронавируса мог произойти от пациента с недолеченным COVID-19.