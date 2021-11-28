Названы три категории российских пенсионеров, которым в декабре повысят выплаты

Индексация выплат будет автоматической Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 декабря 2021 года автоматическая индексация пенсий ожидает ряд российских пенсионеров. Повышение размера выплат коснется трех категорий пожилых людей, напоминает Пенсионный фонд.

К первой категории граждан, которым положено повышение пенсионных выплат, относятся те, кто отпраздновал в ноябре 2021 года свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Ко второй категории россиян, которые вправе рассчитывать на прибавку, относятся те пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний летний месяц. С 1 декабря 2021 года для них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Наконец, к третьей категории относятся пенсионеры, которые подали заявление на перерасчет. Надбавки к пенсии им зачислят автоматически.

Как ранее писал сайт kp.ru, сервис SuperJob провел опрос среди жителей России, в котором выяснил приемлемый размер пенсий по мнению россиян. Оказалось, что большинство хотело бы иметь пенсию в 43 тысячи рублей. Также, согласно итогам исследования, только 24% россиян рассчитывают на государственную пенсию. Остальные планируют работать и жить на заработную плату или надеются на другие источники дохода.