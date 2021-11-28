The Jerusalem Post: ученые нашли способ уничтожения коронавируса миллиметровыми радиоволнами

Авторы исследования сомневаются, что этот способ можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Ариэльского университета в Израиле выяснили, что миллиметровые радиоволны позволяют уничтожить 99% коронавируса на поверхностях. От патогенов удалось избавиться за две секунды, сообщается в результатах исследования, которые были опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Эксперты начали изучение воздействия радиоволн на инфекцию, экспериментируя с длиной волны. Оказалось, что волны около трех миллиметров достаточно эффективны в борьбе с коронавирусом. Они широко применялись в медицине и ранее - например, для борьбы с раковыми клетками. Теперь их потенциал стал еще шире.

Несмотря на это, авторы исследования сомневаются, что этот способ можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека. Однако открытие все равно приблизит их к пониманию победы над коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что ее беспокоит возможность бесконтактной передачи нового штамма коронавируса, названного "омикрон".